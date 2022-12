Un bon commercial doit maîtriser parfaitement les caractéristiques et les atouts de ses produits ou services. Il est impératif qu’il connaisse véritablement le marché sur lequel il intervient. Il doit posséder des informations précises sur ses concurrents ainsi que ses prospects. Aussi, vu le nombre important de clients à satisfaire, l’agent commercial doit avoir une bonne organisation. Il doit également être honnête afin de construire une relation client à long terme avec ses interlocuteurs. Par ailleurs, le meilleur agent commercial doit savoir résister à la pression et au stress qu’implique parfois son métier. En cas d’échec, il doit savoir se remettre en cause, faire des analyses pointues de sa chute afin de mieux rebondir. De plus, il doit posséder une grande force de persuasion et d’enthousiasme. Enfin, il doit être patient et persévérant et aussi disposer de bonnes aptitudes relationnelles.

